В Белоруссии выявили более шести тысяч случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d9f61420-830e-11ea-8a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белоруссии за последние сутки зарегистрированы 457 новых пациентов с коронавирусом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 6 264.

Из больниц по выздоровлении были выписаны 514 человек. 51 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией скончался, как отмечает БелТА, у жертв COVID-19 был ряд хронических заболеваний.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Белоруссии агентству заявили, что в стране с начала февраля специалисты провели более 102 тысяч тестов на наличие коронавируса в организме.

Глава республики Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти пока ни в чём не ошиблись в борьбе с распространением коронавируса. Он попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз», вызванный пандемией, и призвал питаться традиционной для страны пищей, писал NEWS.ru.