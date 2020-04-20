В Белоруссии выявили более шести тысяч случаев заражения коронавирусом

В Белоруссии за последние сутки зарегистрированы 457 новых пациентов с коронавирусом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 6 264.
Из больниц по выздоровлении были выписаны 514 человек. 51 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией скончался, как
В пресс-службе Министерства здравоохранения Белоруссии агентству заявили, что в стране с начала февраля специалисты провели более 102 тысяч тестов на наличие коронавируса в организме.
Глава республики Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти пока ни в чём не ошиблись в борьбе с распространением коронавируса. Он попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз», вызванный пандемией, и призвал питаться традиционной для страны пищей, писал NEWS.ru.
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