Лукашенко выразил уверенность в белорусской тактике борьбы с коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что власти республики пока ни в чем не ошиблись в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма.

Я сейчас не вижу, что мы в чём-то ошиблись. Даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко также выразил уверенность в том, что граждане республики достойно пройдут данный период. Сейчас в Белоруссии коронавирусной инфекцией заразились не менее 4779 человек, 45 умерли. 17 апреля коронавирус подтвердился у 419 медицинских работников Белоруссии.

В стране, несмотря на распространение коронавируса, не введён карантин. Открыты учебные заведения, проводятся массовые мероприятия. Посещая Ляденский храм, Лукашенко заявил, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Хотя ранее глава Белорусской православной церкви призывал верующих не ходить в церкви в эти дни. Кроме того, министр здравоохранения выразил надежду, что все проведут праздник дома, писал NEWS.ru.