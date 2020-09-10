МВФ не будет предоставлять Белоруссии экстренную помощь

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс в ходе брифинга для журналистов рассказал, что в марте Белоруссия обратилась в фонд за экстренной помощью. Стороны не смогли договориться об условиях.
У МВФ и Минска были разногласия по мерам реагирования на текущую ситуацию в стране,
В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности, — сказал он.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко назвал «урками» протестующих, пострадавших от жёсткого обращения силовиков в Минске.
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