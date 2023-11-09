МВД Абхазии опровергло данные о вторжении диверсантов в республику

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Сообщения о проникновении диверсионных групп на территорию Абхазии не подтвердились, передает Sputnik Абхазия со ссылкой на МВД республики. К поискам вооруженных групп, о которых сообщалось вечером 8 ноября, были привлечены сотрудники силовых структур.

Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, — сообщили в ведомстве.

Накануне министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил о том, что охотники заметили в горах Абхазии в Гулрыпшском районе семерых хорошо вооруженных людей. Он пояснил, что участники этой группы были вооружены американскими автоматами M4 и на них были надеты маски. Был отдан приказ о закрытии всех подступов к Сухуму.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВСУ перебросили свои резервы в Сумскую и Черниговскую области на севере Украины для возможных подготовок новых вылазок диверсантов в Брянскую область.

В октябре Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсионных групп перейти через Днепр на Херсонском направлении. По данным российского Минобороны, боестолкновения произошло вблизи населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки.