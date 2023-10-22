Стало известно о попытке украинских диверсантов перейти через Днепр Минобороны: ВС России не позволили диверсантам ВСУ форсировать Днепр

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсионных групп перейти через Днепр на Херсонском направлении, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. По данным ведомства, боестолкновение произошло вблизи населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки.

На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр, — говорится в сообщении.

Также в министерстве сообщили о поражении скопления живой силы противника в районе населенного пункта Станислав. Потери Вооруженных сил Украины составили 60 человек, также уничтожены три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147 районах, — добавили в ведомстве.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил о нанесении удара по железнодорожному вокзалу в донецкой Константиновке. По его словам, объект был атакован в момент прибытия состава с боекомплектами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.