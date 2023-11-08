Силовики разыскивают группу вооруженных мужчин в горах Абхазии

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Охотники заметили в горах Абхазии в Гулрыпшском районе семерых хорошо вооруженных людей, сообщил ТАСС министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. По его словам, силовики их уже разыскивают.

Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью, — отметил собеседник агентства.

Сейчас все подступы к Сухуму закрыты. Если кто-то из вооруженной группы попытается пробиться в город силой, то его ликвидируют, подчеркнул Киут.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии», участники которой бросались на местных жителей. Известно, что злоумышленники записывали свои действия на камеры смартфонов и публиковали видеокадры в соцсетях. Сотрудники силовых структур проверили более 20 адресов.

16 октября в полиции сообщили о задержании первого предполагаемого участника группы — им оказался 18-летний местный житель. В полиции считают, что он администрировал Telegram-канал, в котором размещались видео нападений.