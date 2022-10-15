Москва вспомнила о Закавказье: Путин укорил Макрона за антироссийские идеи Россия настаивает, чтобы Запад не вмешивался в ее посредничество между Баку и Ереваном

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств — участников Содружества Независимых Государств

Между Москвой и Парижем разразился очередной дипломатический скандал после того, как президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию, что она нарочно дестабилизирует обстановку в Закавказье, «сыграв в игру Азербайджана, чтобы ослабить Армению». На резонансные высказывания французского лидера отреагировал сначала МИД РФ, а затем и президент Владимир Путин. По его словам, комментарии Макрона «некорректны и неприемлемы» и высказаны из-за «отсутствия понимания хода самого конфликта и позиции сторон». Однако некоторые позиции сторон, в частности армянской, в последнее время непонятны не только Макрону. Если в отношениях с Баку у российской стороны проблем нет — там привержены соблюдению достигнутых с Россией и Арменией договоренностей и поступательно выполняют их, то Ереван бросает то к Западу, то к России в поисках наиболее выгодного для него варианта. Москва поведением своего союзника крайне недовольна, и, по всей видимости, поняв, что слишком отвлеклась ситуацией на Украине, решила вернуться к проблемам Закавказья, где западные страны начали укреплять свое влияние.

Макрон удивил Путина

Москва, при посредничестве которой два года назад Баку и Ереван подписали соглашение об окончании войны в Карабахе, не раз заявляла, что приветствует посреднические усилия любых стран, лишь бы они способствовали окончательному примирению сторон. Главное, чтобы они действительно «помогали, а не вставляли палки в колеса», говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Впрочем, до какого-то времени на исключительное место России как миротворца в Закавказье никто и не претендовал.

Но начало спецоперации на Украине окончательно рассорило Москву с Западом. А Ереван, который считает некоторые пункты трехстороннего документа «вражескими» и всячески затягивает подписание мирного договора, решил воспользоваться ситуацией. По всей видимости, сотрудничество с западными партнерами Николу Пашиняну показалось более перспективным, чем с Москвой. Не просто так время от времени на улицах Еревана проходят антироссийские митинги, в том числе и с требованием выхода из состава ОДКБ. Со стороны создается впечатление, что армянским властям отныне терять нечего и теперь они идут ва-банк ради возможности хотя бы обсуждать в дальнейшем какой-то статус Карабаха (при помощи западных партнеров). Надо ли говорить, что Брюссель и Вашингтон эту идею оперативно подхватили.

Что происходит на армяно-азербайджанской границе уже два года? Там пять тысяч российских солдат. В основе там лежит конфликт. Россия вмешалась в него, явно сыграв в игру Азербайджана при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению. И то, что происходит сейчас, — дестабилизирующий маневр России, которая пытается создать беспорядки на Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех, — возмутился Макрон.

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

На его заявления сразу же обратили внимание в МИД РФ, назвав их «вопиющими и абсолютно неприемлемыми» и отметив, что пока Франция ограничивается протокольными призывами к миру, Россия показывает свое желание установить мир на Южном Кавказе не на словах, а на деле. На следующий день высказался Владимир Путин.

С удивлением прочитал комментарии президента Франции по поводу результатов встречи в Праге 6 октября. Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание хода самого конфликта и, судя по всему, информация о позиции сторон. Поэтому они прозвучали некорректно. Но, как будет возможность, надо это пообсуждать с французским лидером. В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него, — отметил российский президент.

Причем Париж в открытую выступает на стороне Армении, делая при этом не только антироссийские, но и антиазербайджанские заявления. Макрон обвинил Баку в инициировании войны в 2020 году и отказался признавать Карабах частью Азербайджана, особо подчеркнув, что «французские принципы и ценности нельзя купить ни за газ, ни за нефть», которые Баку продает некоторым странам Евросоюза. Одновременно с заявлением президента сенат Франции выпустил резолюцию в поддержку армянского народа. В ней Баку обвиняют в нарушении международного права и прав человека.

На эти заявления не смог закрыть глаза президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, буквально через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Азербайджан не видит дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений, — подчеркнул азербайджанский президент.

Фото: president.az В Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции, президентом Совета Европейского союза и премьер-министром Армении

Приключения европейцев в Закавказье

Привлекает внимание молчание армянских властей на этом фоне. Понятно, что заявления Макрона, а также стремление ЕС и США закрепиться в Закавказье устраивают Ереван. После окончания второй войны в Карабахе именно этого там и требовали. Но возникает вопрос, к чему это может привести. Сейчас территория Армении превращается в настоящий полигон противостояния. И дело даже не в звучащих заявлениях европейских лидеров и «вроде существующей, а вроде и нет» Минской группе ОБСЕ, которая на протяжении 30 лет на словах пытается помирить Баку и Ереван. Скорее вызывает опасение тот факт, что Евросоюз по приглашению Еревана инициировал «наблюдательную миссию» на армяно-азербайджанской границе. И это, пожалуй, самый значимый успех Запада в Закавказье. Миссия должна помочь сторонам провести границу и определить вопросы, связанные с делимитацией. Но при этом мониторинг будет осуществляться именно со стороны Армении, так как Баку хоть и подписал документ, категорически отказался размещать западных наблюдателей на своей территории.

В настоящий момент граница Армении с Ираном и Турцией контролируется погранвойсками ФСБ РФ. Однако самая протяженная граница у Армении с Азербайджаном, и теперь минимум два месяца ее будут мониторить страны ЕС, они же — члены НАТО. Как именно миссия будет помогать сторонам, если учесть, что несет она гражданский характер, — неясно. Отдельной темой для размышления остается сам состав миссии. Пока что известно лишь, что для прояснения этих вопросов в Ереван приехала техническая группа Евросоюза.

При этом от российской стороны Армения ожидает более широкого вовлечения в процессы, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Примерно такую же миссию в лице ОДКБ или СНГ предложил направить в Армению шеф российской дипломатии Сергей Лавров во время встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане. По всей видимости, чтобы совсем не обижать своего «союзника», армянские власти решили усидеть на двух стульях и одобрили не только инициативу ЕС, но и предложение Москвы. Но если учесть, что размещение международных наблюдателей носит временный характер, Москва будет всячески стараться отговорить Ереван от приема европейской миссии, предлагая взаимен какие-то уступки. Однако что именно может предложить российская сторона Армении, чтобы не поссориться с Азербайджаном, — тоже непонятно.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Тем временем Азербайджан решительно настаивает на своих требованиях и дает понять, что если они не будут выполняться, ему придется «действовать по-другому». Сейчас Баку, согласно трехстороннему заявлению, требует от Еревана вывести из Карабаха, то есть с азербайджанской территории, все незаконные армянские формирования (пока что они продолжают оставаться там вопреки трехстороннему заявлению). Кроме того, после подписания мирного соглашения сторонам придется начать процесс разблокирования всех транспортных коммуникаций, а это отдельный больной вопрос. Камнем преткновения тут стали разногласия сторон вокруг Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить Азербайджан и его эксклав Нахичевань через армянский регион Сюник в районе границы между Ираном и Арменией. Баку требует предоставить ему беспрепятственный доступ из основной части Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении. Но Ереван продолжает считать открытие Зангезурского коридора нарушением своей территориальной целостности и всячески этому препятствует.

Все игроки в деле армяно-азербайджанского урегулирования твердят о важности подписать мирный договор как можно скорее. Но что предлагает Запад из того, чего не предлагает Москва? С ходу на такой вопрос не ответить, и, видимо, российской стороне придется детально разобраться, чем именно вызвано недовольство Еревана, чтобы постараться найти консенсус и чтобы посреднические усилия РФ не пропали даром. Вероятно, именно для этого на заседании стран СНГ в Астане Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Москву.