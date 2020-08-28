Минское метро закрыло центральные станции

https://static.news.ru/photo/c16f01e4-ea08-11ea-9003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gruszecki/wikimedia.org

Четыре центральные станции метрополитена закрываются 29 августа, сообщили в пресс-службе подземки. Там объяснили такое решение мерами безопасности.

Вход и выход на станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы» были закрыты в 16:35 по местному времени (совпадает с московским), передаёт РИА Новости. Поезда следуют через них без остановки.

Позднее в подземке сообщили, что станции «Площадь Ленина» и «Площадь Победы» открыли, а «Якуба Коласа» — закрыли в 16:47. В 17:07 на сайте метро снова рассказали об изменениях: станции «Купаловская» и «Октябрьская» открыли, однако закрыли станцию «Академия наук».

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.