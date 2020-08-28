Минское метро закрыло центральные станции

Четыре центральные станции метрополитена закрываются 29 августа, сообщили в пресс-службе подземки. Там объяснили такое решение мерами безопасности.
Вход и выход на станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы» были закрыты в 16:35 по местному времени (совпадает с московским),
Позднее в подземке сообщили, что станции «Площадь Ленина» и «Площадь Победы» открыли, а «Якуба Коласа» — закрыли в 16:47. В 17:07 на сайте метро снова
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.
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