Минобороны Азербайджана сообщило о ещё одном погибшем солдате

https://static.news.ru/photo/f93ad012-c78a-11ea-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Оборонное ведомство Азербайджана сообщило о гибели солдата срочной службы Назима Исмайлова в ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе.

Таким образом, общее число потерь с азербайджанской стороны на данный момент составляет 12 военнослужащих. Как передаёт «Интерфакс», в Баку утверждают, что Армения потеряла до 20 человек. Минобороны Азербайджана сообщает об уничтоженных средствах радиоэлектронной борьбы противника, боевых постах, опорном пункте и одной единице техники.

Боестолкновения на границе в Товузском и Тавушских районах начались 12 июля. Баку заявляет, что огонь изначально был открыт армянскими военными, Ереван возлагает ответственность за начало боёв на азербайджанскую сторону.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Армению за обращение в ОДКБ. Глава государства подчеркнул, что Баку не устраивал провокаций и никуда не вторгался, следовательно нет никаких оснований для вмешательства международной организации в конфликт. Алиев также обвинил армянскую сторону в том, что та скрывает реальное число потерь в результате боёв на границе (Ереван заявляет всего о четырёх погибших со своей стороны).