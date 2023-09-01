Минобороны Армении и Азербайджана обменялись новыми обвинениями Минобороны Азербайджана не подтвердило концентрацию войск в районе Зода

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Информация о концентрации дополнительных сил в районе села Зод Басаркечерского района не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. Как утверждают в ведомстве, Ереван умышленно распространяет дезинформацию для нагнетания обстановки. Министерство обороны Армении, в свою очередь, заявило об атаке со стороны азербайджанских войск.

Армянская сторона распространяет дезинформацию и пытается создать неправильное мнение в международном сообществе, чтобы создать основу для дальнейших провокаций, — сказали в азербайджанском ведомстве.

Как заявили в Минобороны Армении, под обстрелом оказались позиции армянской армии в районах Сотка и Норабака.

Подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь из стрелкового оружия и минометов в направлении армянских позиций, расположенных в районах Сотка и Норабака, — сказано в пресс-релизе ведомства Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что ВС Армении 1 сентября атаковали азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении с применением дронов. По данным ведомства, в результате атаки три человека получили ранения. Также сообщалось о двух убитых военнослужащих армии Армении, еще один был ранен.