Министр образования Белоруссии попросил не впутывать детей в игры взрослых

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С призывом начать учебный год спокойно и дать возможность детям спокойно учиться и не втягивать их в протестное движение, обратился к педагогам белорусский министр образования Игорь Карпенко.

Надо думать, прежде чем призывать учителей к забастовке, с кем будут находиться ваши дети в период учебного года и чем они будут заняты. Потому как незанятость детей приводит порой к плачевным последствиям, — цитирует его БелТА.

Такое заявление Карпенко сделал в ходе поездки в Гродненскую область, где проверял, насколько хорошо местные школы подготовились к учебному году. Не обошло внимание министра и призывы к забастовкам, в том числе и учителей, которые повсеместно распространяются в Сети.

Карпенко на фоне этого подчеркнул, как опасно втягивать в протестные движения молодёжь.

Детей не надо втягивать в какие-то политические игры взрослых. Это чревато и для самих взрослых. Все эти попытки психологического давления на учителей и разные оскорбления в их адрес могут отразиться и на родителях, которые сегодня к этому активно привлекли своих же детей, — сказал министр.

Школа, продолжил Карпенко, должна заниматься обучением и воспитанием, а учителям нужно сосредоточиться не на акциях и уличных шествиях, а готовиться к новому учебному году.