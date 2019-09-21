https://static.news.ru/photo/e86001ce-dd6e-11e9-be0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasyl Shevchenko/Global Look Press

Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что причин для изменения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» нет.

Я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон, — отметил министр в эфире «Громадского радио».

Он добавил, что уже месяц говорит только на украинском языке. По его словам, речь стала яркой и «более качественной».

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. 15 мая его подписал бывший президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, на единственном госязыке должны разговаривать все чиновники и руководители госорганов, врачи, адвокаты, руководители вузов и судьи.

Как писал News.ru, депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал конституционным преступлением лишение народных избранников права говорить от имени избирателей на русском языке.