МИД РФ: никто не сможет внести разлад в отношения Москвы и Минска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия видит попытки внешнего вмешательства в ситуации в Белоруссии с целью расколоть общества.
Брифинг Захаровой
Захарова добавила, что все попытки найти «русский след» в протестных акциях в Белоруссии безосновательны. Также представитель МИД заявила, что Москва ожидает скорейшего разрешения ситуации с задержанными незадолго до президентских выборов в санатории под Минском россиянами.
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят акции протеста, участники которых не довольны объявленными ЦИК итогами голосования. Согласно предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главный конкурент Светлана Тихановская — около 10%.
Как передавал NEWS.ru, премьер-министр Словении Янез Януш предложил провести в Белоруссии новые выборы.
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