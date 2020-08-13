МИД РФ: никто не сможет внести разлад в отношения Москвы и Минска

https://static.news.ru/photo/958475ca-dd68-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия видит попытки внешнего вмешательства в ситуации в Белоруссии с целью расколоть общества.

Брифинг Захаровой транслируется на YouTube-канале RT. Представитель МИД подчеркнула, что попытки внести разлад в отношения между Россией и Белоруссией обречены на провал. По словам Захаровой, большинство задержанных в ходе акций протеста в соседней стране российских журналистов уже отпущены. Россия надеется, что обстановка в Республике Беларусь скоро нормализуется, подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что все попытки найти «русский след» в протестных акциях в Белоруссии безосновательны. Также представитель МИД заявила, что Москва ожидает скорейшего разрешения ситуации с задержанными незадолго до президентских выборов в санатории под Минском россиянами.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят акции протеста, участники которых не довольны объявленными ЦИК итогами голосования. Согласно предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главный конкурент Светлана Тихановская — около 10%.

Как передавал NEWS.ru, премьер-министр Словении Янез Януш предложил провести в Белоруссии новые выборы.