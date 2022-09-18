Массовая акция протеста началась в центре Кишинева

Фото: Родион Прока/РИА Новости

В центре Кишинева началась массовая акция протеста, передает РИА Новости. Тысячи протестующих требуют отставки руководства страны и проведения новых выборов в парламент. Причинами недовольства стали рост цен на продукты, высокие тарифы на энергоносители, а также преследование политических оппонентов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду.

Организатором акции являются оппозиционная партия «Шор» и коммунисты. Участники протестов начали разбивать палатки в центре города.

Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих.

Санду ранее отметила, что Кишинев пока не в состоянии платить такие высокие цены за голубое топливо из-за ситуации на спотовом рынке. В настоящее время Молдавия переживает энергетический и экономический кризис из-за роста цен и ускорения инфляции.

Власти пытаются обеспечить граждан дровами, углем и мазутом. Ранее сообщалось, что министр окружающей среды страны Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за провала запуска сайта по запасам дров.