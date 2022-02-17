«Лёгкий шантаж»: сигналы Западу из Минска в Кремле серьёзно не воспринимают

Накануне визита президента Александра Лукашенко в Москву глава внешнеполитического ведомства Белоруссии
К противоречивым высказываниям белорусских руководителей Москве не привыкать. Из наиболее свежих противоречий наблюдатели обратили внимание на решимость Лукашенко
Разговоры о многовекторности нынешней внешней политики Белоруссии выглядят нелогичными ещё и потому, что Запад
В столь сложный период напряжённости Лукашенко и его соратники чувствуют себя неуютно, отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Александр Класковский.
На Западе утвердилось мнение, что Лукашенко превратился в марионетку Кремля, что белорусская армия стала частью российской, что произошла фактическая оккупация страны Москвой. Министр Макей проводит линию своего президента, пытаясь подчеркнуть, что белорусский вождь не марионетка, у него есть свобода геополитического манёвра, — заключил собеседник интернет-издания.
На взгляд Класковского, нынешняя ситуация складывается для Лукашенко гораздо хуже той, что была в 2014 году, когда он смог дистанцироваться от Кремля, выступив миротворцем в российско-украинском противостоянии. После того как в августе 2020 года были задушены белорусские протесты, Запад объявил Лукашенко нелегитимным, а сам он попал в полную зависимость от руководства России, которое во время оппозиционных акций заявило, что держит на границе военные подразделения в боевой готовности, напомнил политолог.
Но Запад, как уже стало понятно, не намерен прощать Лукашенко его «грехи». США и Евросоюз требуют от него реальных либеральных реформ, присутствия оппозиционных партий в парламенте, освобождение политических заключённых, на что в Минске сегодня пойти не могут, видя в этом смертельную опасность для режима. Многие эксперты сошлись во мнении, что сигналы Макея Запад на этот раз пропустит мимо ушей.
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Лукашенко сам создал ситуацию, которая обрекает его на политическую и экономическую зависимость от России. Это хорошо понимают в Кремле, потому и не опасаются его заигрываний с Западом, отметил в беседе с NEWS.ru председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Он [Лукашенко] зашёл слишком далеко с фальсификациями на выборах, репрессиями, ситуацией на границе — в ближайшее время Запад вряд ли ему протянет руку помощи. Это раньше он проводил политику по пословице о телёнке, которую двух маток сосёт. Запад прекратил любое с ним сотрудничество после выборов в августе 2020 года. Реальную помощь он теперь получает исключительно от России, а заигрывания Лукашенко и его окружения с Западом — это лёгкий шантаж старшего брата.
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На полигоне белорусский президент ещё раз
Получается, что тактика президента Белоруссии на российском направлении остаётся неизменной: шаг вперёд — два шага назад, при обязательной выгоде для Минска. На западном направлении такого результата Белоруссии добиться не реально, даже после возможного ухода из политики «нелегитимного» Лукашенко.