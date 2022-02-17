«Лёгкий шантаж»: сигналы Западу из Минска в Кремле серьёзно не воспринимают

Накануне визита президента Александра Лукашенко в Москву глава внешнеполитического ведомства Белоруссии заявил о многовекторности политики Минска. Министр Владимир Макей считает, что Белоруссия должна стремиться к нормальным отношениям с Западом. Очевидно, что Западу было адресовано и заверение Макея о том, что после учений «Союзная решимость — 2022» в стране не останется «ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники» из России. Нынешние совместные российско-белорусские учения подверглись как никогда жёсткой критике США и их партнёров по НАТО, которые опасались, что эти масштабные манёвры могут закончиться вторжением на территорию Украины. Почему официальный Минск сделал подобные заявления именно перед встречей президентов России и Белоруссии — в материале NEWS.ru.

Александр Лукашенко president.gov.by

К противоречивым высказываниям белорусских руководителей Москве не привыкать. Из наиболее свежих противоречий наблюдатели обратили внимание на решимость Лукашенко нанести ракетный удар по Украине, при том, что белорусский президент фактически потакает Киеву в ключевом для него вопросе, отказываясь признать Крым. Для Киева, хорошо знающего цену громким заявлениям из Минска, второй фактор гораздо важнее эмоциональных рассуждени й белорусского лидера в YouTube-канале «Соловьев Live». Теперь министр иностранных дел РБ Макей послал сигнал Западу о желании восстановить отношения в период его жёсткой конфронтации с Москвой.

Разговоры о многовекторности нынешней внешней политики Белоруссии выглядят нелогичными ещё и потому, что Запад не признаёт Лукашенко президентом, объявил при этом стране пять пакетов санкций. Тот же Макей на днях заявил , что Белоруссия против Запада выстояла — его попытки оказать давление на республику санкциями провалились.

В столь сложный период напряжённости Лукашенко и его соратники чувствуют себя неуютно, отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Александр Класковский.

На Западе утвердилось мнение, что Лукашенко превратился в марионетку Кремля, что белорусская армия стала частью российской, что произошла фактическая оккупация страны Москвой. Министр Макей проводит линию своего президента, пытаясь подчеркнуть, что белорусский вождь не марионетка, у него есть свобода геополитического манёвра, — заключил собеседник интернет-издания.

На взгляд Класковского, нынешняя ситуация складывается для Лукашенко гораздо хуже той, что была в 2014 году, когда он смог дистанцироваться от Кремля, выступив миротворцем в российско-украинском противостоянии. После того как в августе 2020 года были задушены белорусские протесты, Запад объявил Лукашенко нелегитимным, а сам он попал в полную зависимость от руководства России, которое во время оппозиционных акций заявило, что держит на границе военные подразделения в боевой готовности, напомнил политолог.

Но Запад, как уже стало понятно, не намерен прощать Лукашенко его «грехи». США и Евросоюз требуют от него реальных либеральных реформ, присутствия оппозиционных партий в парламенте, освобождение политических заключённых, на что в Минске сегодня пойти не могут, видя в этом смертельную опасность для режима. Многие эксперты сошлись во мнении, что сигналы Макея Запад на этот раз пропустит мимо ушей.

В Москве пока никак не отреагировали на политические мечты о многовекторности Белоруссии. Более того, министр финансов Антон Силуанов заверил , что Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг перед внешними кредиторами. Ранее первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщил , что правительство республики прорабатывает программу с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением кредита РФ в размере $3,5 млрд. для рефинансирования госдолга.

Лукашенко сам создал ситуацию, которая обрекает его на политическую и экономическую зависимость от России. Это хорошо понимают в Кремле, потому и не опасаются его заигрываний с Западом, отметил в беседе с NEWS.ru председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Он [Лукашенко] зашёл слишком далеко с фальсификациями на выборах, репрессиями, ситуацией на границе — в ближайшее время Запад вряд ли ему протянет руку помощи. Это раньше он проводил политику по пословице о телёнке, которую двух маток сосёт. Запад прекратил любое с ним сотрудничество после выборов в августе 2020 года. Реальную помощь он теперь получает исключительно от России, а заигрывания Лукашенко и его окружения с Западом — это лёгкий шантаж старшего брата. Андрей Нечаев первый в новейшей истории России министр экономики первый в новейшей истории России министр экономики

Встреча президента РФ Путина с президентом Белоруссии Лукашенко president.gov.by

В Москву президент Белоруссии, похоже, вылетит чуть ли не с полигона «Осиповичский», куда прибыл в четверг, 17 февраля, для наблюдения за ходом совместных учений. Журналистам он заявил , что в пятницу намерен обсудить с президентом России сроки вывода российских военных после учений. Помимо этого, как сообщила пресс-служба Кремля, президенты двух стран затронут вопросы «дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности».

На полигоне белорусский президент ещё раз подтвердил , что российской военной базы в стране не будет, но российские зенитные ракетные комплексы С-400 под Минском он разместить не против — «чтобы видеть, что делается в Киеве и Варшаве». Иными словами, Лукашенко заинтересован в силовой поддержке Москвы, но постоянное присутствие российских соединений и частей на территории страны его не устраивает.

Получается, что тактика президента Белоруссии на российском направлении остаётся неизменной: шаг вперёд — два шага назад, при обязательной выгоде для Минска. На западном направлении такого результата Белоруссии добиться не реально, даже после возможного ухода из политики «нелегитимного» Лукашенко.