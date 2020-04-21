Лукашенко заявил о попытках «укусить» его и Белоруссию

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику подходов к борьбе с пандемией коронавируса, заявив, что страна оказалась более-менее готова «к этой заразе и не только к ней».

Белорусский президент вновь отметил, что коронавирус стал политикой, передаёт БелТА.

Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Всё это потому, что мы сохранили систему и привели её в порядок, — сказал политик.

Лукашенко также обратил внимание на то, что над ним «в мире все пошучивают, особенно в России» из-за отношения к COVID-19 и фраз о том, что от коронавируса в Белоруссии никто не умер.

Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьёт по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду, — пояснил президент.

Врачи в Белоруссии выявили более шести тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом, 51 человек с подтверждённым диагнозом скончался, писал NEWS.ru.