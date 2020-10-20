Лукашенко заявил о готовности лично донести до студентов свою позицию

https://static.news.ru/photo/00ad16fa-12e2-11eb-a654-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов лично приехать в высшие учебные заявление страны, чтобы донести до студентов свою позицию. Об этом он рассказал в ходе назначения ректоров вузов.

Я готов приехать и вместе с вами разговаривать со студентами, доводить свою позицию. Нам оправдываться незачем, даже перед студентами. Что могли, то сделали. Пусть другие сделают лучше. Скоро будет предоставлена такая возможность, — сказал он новым руководитедям вузов.

Политик, объясняя назначение новых ректоров, назвал себя «женским президентом», так как его всегда поддерживали женщины, а также потому что вырос только с матерью, передаёт БелТА.

Когда мне предложили двух женщин — одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал: Господи, как они там будут наводить этот порядок. А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики, — отметил он.

Глава государства добавил, что говорил о невозможности для женщин быть президентом не из неуважения.

Я вас (женщин. — NEWS.ru) очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко назначил новых ректоров в трёх крупных вузах республики. Два из трёх вузов возглавили женщины.

Перестановки в руководстве затронули Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ), Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ).

Студенты этих высших учебных заведений были замечены как активные участники несанкционированных протестных акций, в большинстве случаев сопровождавшихся массовыми задержаниями.