Лукашенко заявил, что Путин не просил его участвовать в спецоперации

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. Он отметил, что именно Запад провоцирует белорусскую сторону вмешаться в военный конфликт, чтобы «разобраться» с РФ, пишет БелТА. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии важно «не влезть» в спецоперацию «по уши», а сделать так, чтобы она скорее завершилась.

Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. — NEWS.ru) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский глава также пообещал, что республика не станет принимать участия в военной спецоперации России на Украине. По его словам, у Минска нет «никакой необходимости» участвовать в данном конфликте. Ранее Лукашенко заявил, что действия России на территории Украины затянулись.

До этого Лукашенко заявил, что Россия «по определению не может проиграть» в ходе военной спецоперации на Украине. При этом он добавил, что Москву поддерживает лишь Белоруссия, в то время как «целых 50 государств присоединились к объединённым войскам» и сражаются на украинской стороне.