Лукашенко заявил, что не видит угрозы Минску в российских военных базах

https://static.news.ru/photo/0e44baf2-e169-11ea-92b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, чем стране угрожают находящиеся на её территории российские военные объекты.

Об этом он сказал, комментируя пункт программы оппозиционного штаба, подразумевающий закрытие в Белоруссии российских баз, на совещании с членами Совета безопасности республики.

Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? — выразил недоумение Лукашенко.

По его словам, «это даже не боевые подразделения». Президент заявил, что 90% работающих на таких базах сотрудников — граждане Белоруссии, которые получают «соответствующую заработную плату», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.