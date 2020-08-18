Лукашенко вновь позвонил Путину

https://static.news.ru/photo/7664cbce-e167-11ea-9519-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Это уже третий звонок белорусского главы российскому президенту за последние четыре дня.

Как сообщает белорусское госагентство БетТА, российский лидер проинформировал белорусского коллегу о своих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии.

Ранее в разговоре с Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что белорусские власти обязаны прекратить насилие и освободить политических заключенных. В ответ российский президент напомнил о недопустимости вмешательства в дела других государств. То же самое глава РФ сказал позвонившему ему президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.