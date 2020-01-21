https://static.news.ru/photo/1b2cc708-3c43-11ea-823e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукшенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок нефти из Казахстана.

Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не даёт согласия на поставку нефти от нашего другого союзника, — цитирует агентство «БелТА» Лукашенко.

Он также заявил, что экономические условия, в которых сейчас приходится работать Белоруссии, усложняются. Из-за налогового манёвра РФ снижаются доходы бюджета, ухудшается эффективность работы НПЗ.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что у Минска пока нет альтернативы поставкам российской нефти «в полном объёме». В ближайшее время импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять из Украины и стран Балтики.