Лукашенко рассказал, легко ли свергнуть власть в Белоруссии Лукашенко: в Белоруссии не сработает ни один из вариантов свержения власти

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что противникам текущей власти в стране не удастся реализовать ни один из вариантов ее свержения. На избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы в беседе с журналистами он подчеркнул, что страна умеет делать выводы из прежних ошибок, передает БелТА.

Ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Белоруссии. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок. Поэтому надеяться им не на что, — сказал белорусский лидер.

Он уверен, что у его оппонентов есть цель «растоптать» страну и «продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве». Кроме того, считает Лукашенко, Белоруссию хотят «развернуть в обратном направлении».

Во время первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты в местных советах будут бороться 18 802 претендента. В стране открыто 5411 избирательных участков.

Утром 25 февраля ЦИК Белоруссии сообщил, что явка избирателей на парламентских и местных выборах в республике по состоянию на 09:00 мск составила 43,64%. Самая низкая явка в Минске, она составила всего 31,08%.

Самую высокую явку зарегистрировали в Могилевской и Гомельской областях — 54,72% и 51,63% соответственно. Самый низкий после столицы процент явки на 09:00 зафиксировали в Гродненской области — там она составила 40,85%.