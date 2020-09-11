Лукашенко признался в инакомыслии

https://static.news.ru/photo/34b512b6-f43f-11ea-b90f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что с пониманием относится к духу инакомыслия, так как и сам раньше был вольнодумцем. Однако он отметил, что в кризисный для страны период рассчитывает прежде всего на благоразумие сограждан.

Такую позицию он озвучил в ходе визита в Национальную академию наук, выступая перед её сотрудниками. Фрагменты речи белорусского лидера обнародовал Telegram-канал «Пул Первого», который связывают с его пресс-службой.

В учёной среде всегда было много инакомыслящих. Я это приветствую. Сам такой раньше был, [даже] похлеще, — заявил с трибуны актового зала Лукашенко.

В предыдущие дни научные работники неоднократно высказывались в поддержку проходящих в стране протестных акций, а также одними из первых подписали обращение против насилия силовиков.

В свою очередь белорусский лидер высказал уверенность в том, что большинство учёных республики — это «умные, талантливые, способные люди», которые могут оценить ситуацию и сделать правильные выводы. Но даже этого недостаточно, подчеркнул глава государства: важно ещё и соответствующим образом повлиять на других.

Президент добавил, что никто кроме самих белорусов не заинтересован в том, чтобы республика была сильной, суверенной и независимой страной, где чтят прошлое, ценят настоящее и уверены в будущем. По его словам, опорой этого являются патриотизм и отечественные научные школы.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

В ходе визита в Национальную академию наук, по данным издания Onliner, Лукашенко сопровождало большое количество силовиков. На территории организации с утра было организовано дежурство милиции, а на прилегающей территории очевидцы заметили автозаки.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко в выступлении перед учёными также рассказал о развитии экономики страны. По его словам, она будет двигаться по избранному ранее пути, по которому страна шла четверть века.