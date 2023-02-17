Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Фото: Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает БелТА. На встрече планируется рассмотреть ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, — сказано в сообщении.

Встречу с российским коллегой Лукашенко анонсировал накануне. 6 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президенты двух стран провели содержательный телефонный разговор и договорились встретиться в течение пары месяцев.

Ранее президенты встретились в Санкт-Петербурге в конце декабря 2022 года в рамках неформального саммита стран СНГ. Лидеры государств подвели итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Также Лукашенко приезжал в Москву 24 декабря. В ходе визита он ознакомился с работой Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также обсудил перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.