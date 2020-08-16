Лукашенко предупредил о танках и самолётах на западных границах Белоруссии

https://static.news.ru/photo/56167c60-dfb8-11ea-bea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 августа на митинге на площади Независимости в Минске, что страны Запада наращивают военную мощь на западных границах республики.

Танки и самолёты в 15 минутах лёта от наших границ. Идёт наращивание военной мощи на западных границах нашей страны, — цитирует ТАСС политика.

По словам Лукашенко, его выбрал народ совсем ещё молодым и неопытным человеком, однако за годы правления белорусы построили независимое суверенное государство. Президент добавил, что не является сторонником уличных акций, но сейчас был вынужден позвать людей на помощь.

Глава государства призвал оппозицию не трогать врачей, учителей и журналистов.

Не трогайте врачей, учителей, журналистов государственных структур и их семьи. Что-то случится — ответите сполна. Не позорьте страну мирную и процветающую, — отметил Лукашенко.

На площади Независимости в Минске 16 августа началась акция в поддержку действующего белорусского лидера Александр Лукашенко. Это первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. В общественной организации «Белая Русь» отметили, что на площади собрались те, кто дорожит родиной и против её раскола на два враждующих лагеря.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей, писал NEWS.ru.