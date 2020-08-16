Лукашенко предупредил, что силовики будут отвечать на провокации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что сотрудники правоохранительных органов будут отвечать на провокации «соответствующим образом». Он заявил, что силовиков специально провоцировали на насилие.

Об этом сообщает госагентство БелТА.

Сегодня утром глава государства побывал на Минском заводе колёсных тягачей, сотрудники которого объявили забастовку. Как и рабочие по всей стране, они требуют проведения честных выборов и отставки бессменного руководителя государства. Выступая перед людьми, президент заявил, что перевыборов не будет, пока «вы меня не убьёте». Трибуну Лукашенко покидал под крики «Уходи!»