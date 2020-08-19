Лукашенко поручил КГБ пресекать действия организаторов беспорядков

https://static.news.ru/photo/35f103a6-e21a-11ea-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания Совбеза дал поручение сотрудникам КГБ республики. Комитет госбезопасности, согласно приказу главы государства, должен выявлять и пресекать действия лиц, планирующих организовать беспорядки.

Кроме того, поручение от президента получило Министерство иностранных дел Белоруссии. Внешнеполитическое ведомство обязано проинформировать зарубежных партнёров о ситуации, которая имеет место в стране и об ответственности за беспорядки. В том числе указанное предупреждение должны получить канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как отметил Лукашенко, заграничным политикам надо рассказать, что происходит в стране. Лидеры должны знать точку зрения официального Минска. Информацию МИД обязан донести, кроме Макрона и Меркель, также до президента Польши Анджея Дуды, литовского лидера Нитанаса Науседа, украинского президента Владимира Зеленского и не только. Лукашенко подчеркнул, что финансирование беспорядков, которое и является их разжиганием, в Белоруссии продолжается.

Также президент поручил главе МВД не допустить беспорядков, особенно — в Минске. По словам политика, «люди требуют мира и тишины». Белорусы чувствуют, чего могут лишиться, и это хорошо, отметил лидер страны, однако есть много людей, привыкших к жизни в спокойном государстве, которое надо вернуть.

Необходимо защитить рабочие коллективы — не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации. Но если кто-то в СМИ — ОНТ, БТ, еще где-то — хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли — уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна, — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

На территории республики масштабные протесты начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко распорядился усилить охрану границы по всему периметру страны. Соответствующий приказ он отдал пограничникам.