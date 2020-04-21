Лукашенко пообещал, что российская экономика заработает в течение месяца

https://static.news.ru/photo/04c4529a-83a8-11ea-b766-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Мировая экономика вернётся к работе в течение месяца. Уверенность в этом выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе посещения предприятия «Славянка» в Бобруйске политик отметил, что в Европе введённые из-за коронавируса карантинные ограничения уже начали снимать, «несмотря на смертность 400 — 600 человек в сутки», передаёт БелТА.

В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России, — сказал лидер республики.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали более 50 человек.