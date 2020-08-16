Лукашенко пообещал, что не обидит белорусских детей

https://static.news.ru/photo/af97565e-e07d-11ea-89cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан, что не обидит их детей и никому не отдаст страну. Он также признал, что в его характере есть жесткость.

По словам белорусского лидера, он «не святой», однако если бы в его характере не было жёсткости, «не было бы страны», передаёт агентство «Sputnik Беларусь». Он также заявил, что никому не отдаст страну.

Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное, — сказал президент Белоруссии.

Массовые протесты проходят в Белоруссии уже более недели. На улицы городов выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил рабочим Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), что они его «на колени не поставят». На встречу с бастующим коллективом предприятия глава государства прилетел на вертолёте сегодня утром.