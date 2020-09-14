Лукашенко «почешет руки» вмешивающимся в ситуацию в Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко, затрагивая тему иностранного вмешательства в дела республики заявил, что если кому-то за границей хочется «почесать руки», то Минск «может почесать».

Об этом Лукашенко сообщил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

До этого, по итогам заседания Совбеза, Лукашенко дал поручение министерству обороны республики следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и «не стесняться» выводить на направления их передвижения свои подразделения.

Переговоры лидеров двух стран проходят в Сочи. Визит в Россию стал для Лукашенко первой зарубежной поездкой после выборов. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Их результаты вызвали массовые протесты, а тысячи людей вышли на улицы. Они считают, что результаты голосования были сфальсифицированы. По данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину перед его встречей с белорусским президентом Александром Лукашенко. По её словам, принятые в ходе двусторонних переговоров договорённости не будут иметь юридической силы и будут пересмотрены новой властью.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, сколько могут продлиться переговоры Путина и Лукашенко