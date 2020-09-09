«Правильно упрекают»: Лукашенко отказался отрекаться от власти

https://static.news.ru/photo/7f53b680-f33e-11ea-82d3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен добровольно отдавать власть. По его словам, он не позволит, чтобы она «валялась в грязи».

Об этом лидер республики сообщил, представляя нового генерального прокурора Андрея Шведа сотрудникам ведомства. По его словам, он решил прояснить свою позицию «по-мужски, чтобы <...> не было некой недосказанности».

Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал <...> Власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал. В середине 1990-х она валялась в грязи, о неё вытирали ноги. <...> И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени, — цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА.

Он высказал убеждение, что «никто кинуть в грязь власть, как они [оппозиционеры] требуют, не посмеет».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко назвал «урками» протестующих, пострадавших от жёсткого обращения силовиков в Минске.