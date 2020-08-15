Лукашенко опроверг наличие у него дома в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что у него в Москве якобы есть дом. По его словам, подобная информация распространяется организаторами и координаторами протестных акций в стране.
У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его, — заявил Лукашенко на совещании, посвящённом дальнейшей работе правительства.
Он добавил, что у него даже в Белоруссии нет собственности, «кроме резиденции официальной, где я живу в деревне».
Президент отметил, что эта и другая фейковая информация распространяется с целью создать у народа «подленькое настроение».
Не получится. Мы этого допустить не должны, — подчеркнул он.
Протестные акции в Белоруссии начались после объявления ЦИК республики итогов президентских выборов. Согласно им, победу в очередной раз одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.
Ранее NEWS.ru писал, что трёхэтажный кирпичный дом, якобы принадлежащий Лукашенко, находится в подмосковной Балашихе. Площадь здания превышает две тысячи квадратных метров, в нём находятся 14 спален, каминный зал, кухня с профессиональной техникой, бильярдный зал, бассейн. Резиденция числится на балансе белорусской госкомпании «Нафтан». До недавнего времени она была выставлена на продажу и оценивалась в 267 млн рублей.
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