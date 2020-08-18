Лукашенко оценил запрет продажи белорусских компаний

https://static.news.ru/photo/31c16584-e169-11ea-b554-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил прокомментировать требование координационного штаба оппозиции, согласно которому главе государства запрещается продавать белорусские компании России.

Третье — запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор, — подчеркнул политик на совещании Совета безопасности республики.

По его словам, власти не собираются предпринимать подобные шаги, передаёт Sputnik Беларусь.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Как писал NEWS.ru, управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ситуацией в Белоруссии, где происходят столкновения между протестующими и силовиками. Правозащитники всемирной организации озабочены сообщениями о применении против демонстрантов водомётов, резиновых пуль и других спецсредств. Кроме того, собеседница агентства упомянула, что в республике продолжаются ограничения на доступ в Интернет, нарушающие права граждан на получение информации и свободу СМИ.