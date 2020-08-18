Лукашенко о ситуации в Белоруссии: «Это ещё даже не пик»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя забастовки в стране, заявил, что нынешние события «это ещё даже не пик».
То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это ещё даже не пик, — отметил политик.
По словам белорусского лидера, власть понимает, в каком направлении будут развиваться эти события,
В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.
Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.
17 августа Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанными в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы. Власти республики в этот же день сообщили о задержании координаторов протестов против Лукашенко. Президент Белоруссии при этом утверждает, что предлагал оппозиции пересчитать голоса.
Как писал NEWS.ru, депутаты Европарламента (ЕП) не признали президентские выборы в Белоруссии. Лукашенко признан персоной нон грата в Евросоюзе.
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