Лукашенко назвал забастовки на предприятиях «ножом в спину власти»

https://static.news.ru/photo/1c04976a-df2b-11ea-9321-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ilyapahomov/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что забастовки рабочих на предприятиях — это «нож в спину» власти.

Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время [вы] хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину? — заявил Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.

По мнению главы государства, в будущем бастующие не должны продолжать работать на заводах.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский публично перед сотрудниками предприятия признал проигрыш Лукашенко на выборах президента Белоруссии.