Лукашенко назвал опасность вступления Белоруссии в Евросоюз

https://static.news.ru/photo/a5991cbe-e168-11ea-a520-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил резко против движения Минска в Евросоюз и НАТО. В качестве примера он привёл Украину.

В Украине демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждёт, — сказал Лукашенко.

Он уверен, что Белоруссию в Евросоюз и НАТО «тем более» не примут. Более того, согласно его словам, это может «уничтожить» Белоруссию.

Такое заявление глава страны сделал на новом заседании Совета безопасности. Слова белорусского лидера распространили центральные СМИ страны.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Белоруссии через перспективу сотрудничества. Наложение исключительно санкций только сильнее привяжет Минск к Москве, отметил дипломат. Он также подчеркнул, что ЕС готов к реальному сотрудничеству с Белоруссией, прежде всего к экономическому, писал NEWS.ru.