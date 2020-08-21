Лукашенко назвал 60% видео с пострадавшими после акций постановочными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в городе Гродно назвал 60% видео с пострадавшими в ходе протестных акций постановочными.
Эти фейки всё время наводняют наш эфир. В Интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры, — сказал Лукашенко.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.
Ранее Лукашенко призвал простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов, писал NEWS.ru.
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