Лукашенко: Белоруссии «надо тесней держаться со старшим братом»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Белоруссии «надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам», считает президент республики Александр Лукашенко. Такую необходимость, по его словам, показали последние события.

События в Белоруссии — это очень серьёзный урок, который и Москва, и Минск выдержали, — заявил он.

Лукашенко сообщил, что планирует выступить с заявлением о происходящих в республике после выборов событиях на встречах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это нам урок — не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем ещё говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть, о чём поговорить, думаю, вам интересно будет моё заявление в этих структурах, — сказал белорусский лидер, обращаясь к российскому президенту.

Лукашенко также отметил, что власти Москвы и Минска должны спланировать совместные военные учения на годы вперёд, сообщает ТАСС.

Встреча глав России и Белоруссии состоялась сегодня в Сочи. Переговоры начались после обеда и проходили в резиденции Бочаров Ручей в формате «один на один». Это первая встреча Лукашенко и Путина после начала протестов в Белоруссии.

К четырём вечера на сайте Кремля начали появляться фрагменты расшифровки беседы. Из них следует, что политики, в частности, говорили о протестах в Белоруссии, начавшихся после президентских выборов.

Путин отметил, что позиция России заключается в том, чтобы «белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению». Он добавил, что поступившая со стороны Лукашенко инициатива конституционной реформы, верная.

Это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит и создаст условия для дальнейшего развития, — сказал российский президент.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что для достижения мира в Белоруссии необходимы реформы, диалог и привлечение к ответственности тех, кто виновен в нарушении прав человека, писал NEWS.ru.