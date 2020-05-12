Литва и Белоруссия намерены подписать соглашение о ядерных инцидентах

Литва и Белоруссия заявили о желании подписать соглашение об оповещении о ядерных инцидентах. Документ будет разработан в течение текущего месяца.
Нами из Минска получено уведомление о том, что белорусская сторона соглашение утвердила. Когда документы поступят в Литву, мы тоже поставим под ними свою подпись. Это вопрос нескольких дней, — говорится в заявлении.
Однако документ не изменит позицию Вильнюса по БелАЭС, которую намерены возвести у литовской границы.
Белоруссия не учитывает поднимаемые нами вопросы, не на все отвечает, — заявил начальник литовской инспекции Михаил Демченко.
Как ранее передавал NEWS.ru, Белоруссия прокомментировала претензии Литвы по строительству БелАЭС.
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