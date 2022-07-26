Литовская оппозиция предлагает Москве безвиз и добрососедство Больше половины литовцев хотят нормальных отношений с Россией, но решают не они

Фото: Alfredas Pliadis/Global Look Press

В Общественной палате в Москве 26 июля прошло заседание «Перспективы развития российско-литовского сотрудничества по линии институтов гражданского общества», на котором обсуждались по нынешним временам непривычные идеи: как ввести безвизовый въезд между Россией и Литвой, а также как открыть в Москве представительство «Форума добрососедства» — раньше такая структура называлась бы «обществом российско-литовской дружбы», теперь же и добрососедство звучит как что-то несбыточное.

Инициатором безвиза и налаживания отношений стала Эрика Швянчёнене, лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» и координатор «Форума добрососедства». Делегация литовских оппозиционеров приехала в Москву на неделю. По словам Эрики, они привезли с собой все необходимые документы для открытия представительства в российской столице.

Мы, в принципе, уже получили ответ российской стороны, — рассказала NEWS.ru Швянчёнене. — Надеемся, что уже в эту поездку будет определенность в данном вопросе. Если же нет — ну что ж, мы будем приезжать еще и еще, сколько потребуется. Мы хотим партнерства на разных уровнях, добрососедских отношений и чтобы не было вражды.

Также литовская активистка, выступающая за восстановление связей Москвы и Вильнюса, не видит ничего невозможного во введении безвизового въезда в Литву из России и наоборот, несмотря на то что отношения двух стран сейчас находятся в ужасном состоянии, а многие политологи прямо предрекают войну между государствами из-за Сувалкского коридора, отделяющего основную территорию РФ от Калининградской области.

Что невозможного в безвизовом режиме, для начала хотя бы между Литвой и Калининградской областью? — заявила NEWS.ru Эрика Швянчёнене. — Например, Белоруссия ввела безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 31 декабря этого года, а с 1 июля такой же режим действует и для граждан Польши. В 2019 году был введен упрощенный визовый режим для въезда в Калининградскую область. В Литве есть много тех, кто поехал бы в Россию и сейчас, несмотря на усиленную антироссийскую пропаганду Вильнюса.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Эрика Швянчёнене

По ее словам, порядка 60% населения Литвы «относятся к России скорее положительно». И причина, считает она, в снижении уровня жизни литовцев. Это подтверждает и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич, также принимавший участие в заседании. По его словам, большинство литовцев хотело бы нормальных отношений с Россией. Но, отмечает эксперт, не надо путать население и истэблишмент, который не заинтересован в потеплении. «При этом, считает Межевич, поддерживать градус антироссийских настроений дальше некуда, дальше — война. А война — это с неизбежностью смена элит в Литве».

В СССР Литва была одной из самых процветающих республик, — говорит Швянчёнене. — Почему люди голосовали в начале 1990-х за отделение — потому, что полагали, вот, мол, в Союзе мы жили хорошо, а теперь заживем еще лучше. Но выяснилось, что теперь, когда отношения с соседями ухудшились, Литве не хватает российского железа и вообще сырья, древесины из Белоруссии. Много чего не хватает, и при этом в Литве бешеные цены, не в последнюю очередь потому, что необходимые товары приходят к нам через ЕС, уже с наценкой.

Она называет происходящее в Литве «диким капитализмом» и утверждает, что Вильнюс находится под полным влиянием США и Брюсселя.

Заявления Швянчёнене внушают определенную надежду на улучшение отношений между Вильнюсом и Москвой, однако пока что эта надежда остается весьма эфемерной, даже если филиал «Форума добрососедства» и будет открыт. Главная причина — в крайне плохих отношениях между нашими странами.

Конечно, безвизовый въезд с Литвой в нынешних условиях невозможен, — пояснил NEWS.ru исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, посол РФ в Литве в 2013–2020 годах Александр Удальцов. — Напомню, Литва — единственная страна в нынешней ситуации, выславшая российского посла. Все будет зависеть от ситуации на Украине. После окончания спецоперации можно будет выстраивать новые отношения России и стран Евросоюза.

Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако сам по себе безвизовый въезд для жителей приграничных районов России и стран ЕС, по словам Удальцова, доказал свою успешность. Например, в рамках безвиза между Калининградской областью и приграничными воеводствами Польши ежегодно границу пересекали более 6 млн. человек.

Сейчас мы можем стараться развивать отношения между ветеранами, студентами, антифашистами, научными и молодежными организациями из Литвы и России. Но в нынешней ситуации организовать это будет крайне сложно, — отметил Удальцов.

Впрочем, дело не только в противодействии официального Вильнюса. По прибывшей в Москву делегации литовских друзей России видно, что пророссийское движение в этой стране раздроблено и держится на отдельных харизматических фигурах. С учетом того что литовские власти следят за пророссийскими активистами, подозревая их в работе на Москву, говорить о каком-то значительном пророссийском движении в этой стране сложно. «Скорее всего, по возвращении на родину нас будут допрашивать», — говорят члены литовской делегации.

Сама Швянчёнене признает, что пока им не с кем идти на выборы муниципальных советов и мэров весной 2023 года.

Нам очень трудно собрать команду, — рассказала она NEWS.ru. — Как только слышат нашу пророссийскую риторику, тут же стараются дистанцироваться или просят сделать ее потише. Но на 7 августа намечен съезд активистов, будем обсуждать, как идти на президентские выборы 2024 года.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Эрика Швянчёнене

На сегодня в Литве существуют три левых организации, ориентированных на восстановление связей с Россией.