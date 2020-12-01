Лавров высказался об инвентаризации ситуации с обменом военными в Карабахе

https://static.news.ru/photo/10843f84-33e6-11eb-a03c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с обменом телами и военнопленными в Нагорном Карабахе. Выступая на пресс-конференции по итогам Совета МИД Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), он призвал к инвентаризации этой ситуации для более эффективной работы.

Чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами, необходимо провести инвентаризацию положения дел. Военачальники с обеих сторон должны иметь чёткие списки лиц, пропавших без вести, чтобы более предметно этим заниматься, — сказал Лавров.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Азербайджана находятся в постоянном контакте с руководством российского миротворческого контингента по вопросу пропавших в Нагорном Карабахе военнослужащих. Государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан подчёркивает, что Баку регулярно предоставлял Международному комитету Красного Креста (МККК) и российским миротворцам информацию о военнопленных армянах.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.