Лавров: Баку готов подписать мирный договор с Ереваном на территории РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией в России, при этом некоторые западные страны желали бы заключения такого соглашения на своей территории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. В то же время он подчеркнул, что пока неизвестно, насколько готов Ереван.

То, что хотят наши западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор — это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где начинались усилия по прекращению конфликта и по выстраиванию всех вопросов — это тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно. Хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу, — сказал он.

Подводя итоги года, Лавров также сказал, что в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении не шло речи про Зангезурский коридор. Глава МИД РФ отметил, что не увидел логики в заявлениях армянского премьера Никола Пашиняна об условиях транзита в регионе. Лавров указал, что сравнивать транзит через Армению и маршрут из Азербайджана в Нахичевань через иранскую территорию едва ли уместно.

Лавров также убежден, что Москва никогда не была инициатором какого-либо охлаждения отношений с Ереваном. По его словам, отношение к России и западным странам является выбором армянского руководства. Кроме того, глава МИД считает, что прогрессу по нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также реализации трехсторонних договоренностей стран с Москвой препятствует Запад.