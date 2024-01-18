Лавров: о Зангезурском коридоре не шло речи в заявлении РФ, Баку и Еревана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в рамках трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении никогда не шло речи про Зангезурский коридор. Глава МИД также указал, что альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Баку и Нахичеванской Автономной Республикой нет.

Премьер-министр [Армении Никол] Пашинян где-то сказал, что Армения категорически против Зангезурского коридора. Про Зангезурский коридор никогда речь не шла в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты президентом [РФ Владимиром Путиным], президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым и премьером Пашиняном. <...> При разблокировании всех маршрутов Армения и Азербайджан сохраняют юрисдикцию и суверенитет над этими маршрутами на своей территории, — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что не увидел логики в заявлениях Пашиняна об открытии транзита в Нахичеванскую Автономную Республику через армянскую территорию. По его словам, сравнивать маршруты через Армению и через иранскую территорию едва ли уместно.

То, что сказал господин Пашинян, — я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты. Я убежден, что альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности. Проходит маршрут по суверенной территории Армении под контролем Пограничной службы ФСБ России. Там же были согласованы в принципиальном плане процедуры пограничного и таможенного контроля на входе в Армению из Азербайджана и на выходе из Армении в азербайджанскую Нахичевань, — заявил министр.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова обеспечить железнодорожное и автомобильное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью на тех же условиях, что и Иран. По его словам, Ереван никогда не брал на себя обязательства по открытию Зангезурского коридора.