Песков обеспокоен агрессией силовиков в Белоруссии в отношении журналистов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обеспокоен проявлением агрессии со стороны правоохранительных органов в Минске в отношении российских журналистов. Так он ответил на вопрос о пострадавших сотрудниках СМИ.

Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы, — цитирует его ТАСС.

Песков также подчеркнул важность наличия официального статуса аккредитованного СМИ. По его словам, это позволит значительно усилить юридическую позицию.

Конечно же, безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом для наших интересов, — подытожил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские пограничники 18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт «Минск» не пропустили на территорию страны 17 представителей иностранной прессы. У журналистов не было аккредитации для работы.