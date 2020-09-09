Кремль обеспокоился исчезновением людей в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fe7b74cc-f283-11ea-9253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исчезновение людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность. Кремль исходит из того, что в установленные законом сроки информацию об инцидентах обнародуют, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Таким образом Песков отметил на вопрос сотрудников СМИ о том, является ли подобный способ взаимодействия с оппозицией оправданным и правомерным.

Накануне адвокаты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой до сих пор не знают, где она находится. Ранее сообщалось, что она была задержана на границе с Украиной. Некоторое время назад дома у Колесниковой прошёл обыск. Неизвестные люди в гражданской одежде и масках изъяли компьютер и папки с документами.

В КС отмечают, что власти республики продолжаю делать ставку на применение силы, угрозы и запугивания вместо того, чтобы начать диалог. В совете призвали руководство Белоруссии немедленно освободить Колесникову, Максима Знака и ряд других оппозиционеров.

Как писал NEWS.ru, ситуацию с Колесниковой прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, в Белом доме теперь рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии.