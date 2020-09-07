Кремль не признал наличие политзаключённых в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/56cfdc82-f1ba-11ea-9767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы освободить политзаключённых в Белоруссии, заявил, что в Кремле в принципе не согласны с такой трактовкой статуса задержанных до и после президентских выборов в соседней стране.

Как сообщает РИА Новости, Песков подчеркнул, что «нельзя делать какое-то обобщение», а каждый конкретный случай задержания и ареста следует рассматривать отдельно от остальных.

Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключённых в Белоруссии, — резюмировал пресс-секретарь.

8 сентября главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала освободить всех задержанных членов Координационного совета (КС) оппозиции, включая члена президиума организации Марию Колесникову, передавал NEWS.ru. Накануне, 7 сентября, очевидцы видели, как Колесникову похитили неизвестные в центре Минска. Белорусские власти свою причастность к этому событию опровергли. Позже официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что Колесникова и ещё два члена КС выехали на Украину. Киев опроверг прибытие на свою территорию члена президиума КС.