Коронавирусом в Белоруссии заразились почти 24 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/7450976e-936f-11ea-9f12-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 23 906 человек. Прирост за сутки составил 933 человека.

За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 135 человек. Излечился 6531 пациент. Всего в стране было проведено 274 060 тестов на коронавирус, сообщает Министерство здравоохранения страны.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не осуждать белорусов за проведение парада Победы во время пандемии коронавируса. Он заявил, что мысль о том, чтобы перенести праздник, была недопустима. По его словам, современная Белоруссия помнит подвиг погибших за родину.

Парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошедший 9 мая в Минске, стал единственным на постсоветском пространстве.

Ранее в Минске запретили шествие «Бессмертного полка». Власти сослались на сложную эпидемиологическую обстановку.