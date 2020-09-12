Колонны протестующих в Минске разделились

https://static.news.ru/photo/48feaac8-f5db-11ea-aaed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи протестующих в Минске разделились на две колонны. Одна группа людей направляется по Орловской улице к станции метро Пушкинская, другая — по улице Тимирязева двигается рядом с резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Активисты находятся примерно в 800 метрах от Дворца независимости, передаёт корреспондент РИА Новости.

Участники мероприятия предупреждают друг друга, что на улице Тимирязева находятся автозаки. Когда появилась эта информация, колонна остановилась в нерешительности. После этого часть протестующих двинулась назад, а другая пошла на противоположную от резиденции главы государства улицу.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

По разным данным, на улицы вышли от 100 до 150 тысяч человек.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей.