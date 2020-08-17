Колонна рабочих минских заводов пришла к зданию «Белтелерадиокомпании»

Здание «Белтелерадиокомпании» окружили протестующие из нескольких крупнейших заводов Минска.
Колонна рабочих растянулась на километр. По
8 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них в шестой раз победил действующий глава государства. Александр Лукашенко занимает этот пост с 1994 года. По данным ЦИК страны, политик набрал 80,1%, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.
С 9 августа в стране начались массовые протесты. Люди выходят на улицы, поскольку считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. К акциям протеста присоединились рабочие Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод планирует уйти на забастовку 18 августа.
Ранее стало известно о забастовках при участии рабочих БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий. Они настаивали на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил на встрече с рабочими МЗКТ о готовности передать свои полномочия после принятия на референдуме новой конституции страны.
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