Колонна рабочих минских заводов пришла к зданию «Белтелерадиокомпании»

https://static.news.ru/photo/9e519f42-e089-11ea-9917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Grits/AP/TASS

Здание «Белтелерадиокомпании» окружили протестующие из нескольких крупнейших заводов Минска.

Колонна рабочих растянулась на километр. По данным ТАСС, среди присутствующих есть сотрудники завода колесных тягачей, автомобильного, тракторного и электротехнического заводов.

8 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них в шестой раз победил действующий глава государства. Александр Лукашенко занимает этот пост с 1994 года. По данным ЦИК страны, политик набрал 80,1%, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

С 9 августа в стране начались массовые протесты. Люди выходят на улицы, поскольку считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. К акциям протеста присоединились рабочие Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод планирует уйти на забастовку 18 августа.

Ранее стало известно о забастовках при участии рабочих БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий. Они настаивали на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил на встрече с рабочими МЗКТ о готовности передать свои полномочия после принятия на референдуме новой конституции страны.