Казахстан запретил экспорт в Россию более сотни товаров из-за санкций Казахстан ввел полный запрет на экспорт в РФ 106 видов товаров из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстан полностью ограничил экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций, сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев. По его словам, которые приводит Zakon.kz, речь как о казахстанской, так и о продукции иностранных производителей, предназначенной для военных целей.

Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что провел свой день рождения, который он отмечает 7 октября, в кругу своих коллег из Казахстана и Узбекистана. По его словам, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приехали с рабочим визитом в Россию, обсудили дела и «сообразили на троих».

Перед этим президенты торжественно запустили поставку российского газа в Узбекистан и Казахстан. На церемонии Путин заявил, что Москва будет стремиться удовлетворять нужды всех друзей, партнеров и других заинтересованных потребителей газа.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство энергетики Казахстана также запретило экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана из страны. Мера будет действовать три года на вывоз газа автомобильным транспортом и шесть месяцев — железнодорожным.